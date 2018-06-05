Лисин стал самым богатым человеком в России с состоянием в $20,19 миллиарда

Основной бенефициар НЛМК Владимир Лисин стал самым богатым человеком в России, обогнав основного акционера «Северстали» Алексея Мордашова, который удерживал лидерство на протяжении 267 дней, следует из данных индекса Bloomberg Billionaires Index (BBI), опубликованного агентством Bloomberg.



Согласно индексу BBI, состояние Лисина с начала года увеличилось на 2,17 миллиарда долларов, до 20,19 миллиарда долларов. Лисин стал богатейшим человеком в РФ после того как акции НЛМК по итогам торгов понедельника подорожали на 3,5%.



Состояние Мордашова при этом оценивается в 20,18 миллиарда долларов. С начала года оно выросло на 506 миллионов долларов.

Алексей Мордашов на данный момент занимает 46 место в рейтинге. Лидером среди россиян в Bloomberg Billionaires Index он был в течение 267 дней.

В марте Лисин стал также богатейшим россиянином по версии журнала Forbes.



Индекс BBI рассчитывается на основе стоимости акций и данных отчетностей компаний, в которых миллиардеры имеют доли. По некоторым компаниям расчет осуществляется исходя из соотношения капитализации компании к EBITDA или цены акции к прибыли на акцию.