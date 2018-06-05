Turkish Airlines названа самой дорогой компанией Турции

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Национальный авиаперевозчик Турции компания Turkish Airlines заняла первое место в ТОП-100 самых дорогих турецких брендов по версии международного аналитического агентства Brand Finance.

Brand Finance в 11-й раз обнародовало рейтинг самых дорогих брендов Турции.

Рыночная стоимость бренда Turkish Airlines оценивается в 2,042 миллиарда долларов.

Второе место в списке занял лидер прошлогоднего рейтинга Brand Finance —телекоммуникационная компания Türk Telekom. Стоимость бренда Türk Telekom составляет 1,907 миллиарда долларов.

Тройку лидеров замыкает оператор сотовой связи Turkcell с показателем 1,8 миллиарда долларов.

Далее следуют Akbank стоимостью 1,649 миллиарда долларов и Garanti Bank стоимостью 1,584 миллиарда долларов.

Стоимость бренда Ziraat Bank выросла на 9 процентов — до 1,432 миллиарда долларов, что позволило ему сохранить шестую позицию в рейтинге.

За Ziraat Bank следует İş Bank стоимостью 1,334 миллиарда долларов, Arçelik — 1,258 миллиарда, Yapı Kredi — 937 миллионов долларов и Ford Otosan — 878 миллионов.

По данным исследования, общая стоимость 100 самых дорогих брендов Турции составляет 27,5 миллиарда долларов.

В этом году в рейтинг вошли новые бренды, в частности Kütahya Porselen, которая расположилась на 87 месте, Çelebi Hava Servisi — на 93-м, Ray Sigorta — на 96-м, Karel Elektronik — на 97-м, Ege Profil — на 98-м и Lokman Hekim — на 100-м.

Кроме того, в нынешнем году на 91 процент выросла стоимость турецкого бренда ASELSAN, что позволило ему подняться сразу на 14 позиций — с 34-й на 28-ю.