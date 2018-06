«Газпром» стал лидирующей российской компанией в рейтинге Forbes

Американский журнал Forbes опубликовал 16-й ежегодный рейтинг Global 2000, в который вошли 25 российских компаний. Методика исследования учитывает совокупность четырёх ключевых индикаторов компаний: выручки, прибыли, активов и рыночной капитализации.

Лидером среди российских компаний в рейтинге третий год подряд остается «Газпром». Его рыночная стоимость составила 57,8 миллиарда долларов США, активы оцениваются в 316,8 миллиарда долларов, а прибыль — в 12,2 миллиарда. При этом в списке Forbes газовый холдинг опустился за год с 40-го на 43-е место, оказавшись между Royal Bank of Canada (42-е место) и Pfizer (44-е место).

Второй год подряд вторым среди крупнейших российских компаний оказался Сбербанк. В тройку крупнейших российских публичных компаний также вошла «Роснефть», которая заняла в мировом рейтинге 73-е место.

«Лукойл» в мировом рейтинге занял 98-е место, «Сургутнефтегаз» —335-е место, банк ВТБ — 396-е место, «Новатэк» — 551-е место, «Татнефть» — 577-е место, «Норильский никель» — 660-е место, «Транснефть» — 667-е место, «Россети» — 739-е место, НЛМК — 861-е место, «Северсталь» — 982-е место.

В рейтинг Global 2000 также были включены «Магнит», который занял в нем 1152-е место, «Интер РАО» (1173-е место), Магнитогорский металлургический комбинат (1214-е место), «Алроса» (1366-е место), АФК «Система» (1482-е место), Polyus Gold (1552-е место), Московская биржа (1667-е место), «Русгидро» (1777-е место), Объединенная авиастроительная корпорация (1822-е место), Московский кредитный банк (1849-е место), «Аэрофлот» (1932-е место) и «Уралкалий» (1993-е место).

В Forbes отмечают, что в топ-10 мирового рейтинга вошли только компании из Китая и США. Больше всего в списке крупнейших компаний мира оказалось представителей США — 560.

Крупнейшей компанией мира, согласно рейтингу, шестой год подряд остаётся китайский банк ICBC. Его рыночная капитализация составила 311 миллиарда долларов, стоимость активов — 4,2 триллиона долларов, а прибыль — 43,7 миллиарда долларов. На втором месте находится другой китайский банк China Construction Bank, а на третьем — американский банк JPMorgan Chase.

В топ-10 мирового рейтинга также вошли американская Berkshire Hathaway миллиардера Уоррена Баффетта, китайский Agricultural Bank of China, американские Bank of America, Wells Fargo, Apple и китайские Bank of China и Ping An Insurance.