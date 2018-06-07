Прямые авиарейсы между Измиром и Киевом начнутся в июле

Турецкая авиакомпания Pegasus Airlines 9 июля откроет прямые регулярные рейсы между Измиром и Киевом. Об этом в четверг сообщила пресс-служба аэропорта «Киев» им. И. Сикорского.

Рейсы будут выполняться четыре раза в неделю.

По сообщению пресс-службы, стоимость перелёта Киев-Измир от 57,99 долларов США, Киев-Измир-Киев от 114,98 долларов.

Открытие нового воздушного соединения стало возможным после подписания Турцией и Украиной в апреле договора об увеличении количества авиарейсов между двумя странами.

С 1 июня 2017 года граждане Турции и Украины могут путешествовать в страны друг друга без загранпаспорта, вместо которого можно предъявлять внутренние идентификационные карты.