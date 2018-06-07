Товарооборот между Турцией и Россией вырос на 50% в январе-апреле

Турция рассчитывает принять 50 миллионов туристов в 2023 году — глава МИД

Турецкий экспорт в Россию вырос более чем на 60 процентов

Оборот внешней торговли между Турцией и Россией в январе-апреле 2018 года составил 9,382 миллиарда долларов США, показав рост в 1,5 раза в годовом выражении, свидетельствуют данные Федеральной таможенной службы (ФТС) РФ.



Экспорт из России в Турцию составил 8,071 миллиарда долларов (рост в 1,5 раза), импорт РФ из Турции — 1,312 миллиарда долларов (рост в 1,6 раза).

Доля Турции в общем обороте внешней торговли РФ за отчетный период выросла до 4,4 процента с 3,6 процента годом ранее.

Положительное сальдо торгового баланса РФ в январе-апреле выросло по сравнению с аналогичным периодом 2017 года на 37,8 процента, или на 17,9 миллиарда долларов, и составило 65,3 миллиарда долларов, говорится в сообщении Федеральной таможенной службы (ФТС).