Центробанк Турции повысил учётную ставку на 125 базисных пунктов

Центральный банк Турции в четверг повысил учётную ставку (ставку окна поздней ликвидности) на 125 базисных пунктов.

Ставка увеличилась с 16,5 до 17,75 процента.

После оглашения решения Центробанка турецкая лира укрепилась почти на 2 процента по отношению к доллару США — с 4,58 лир за доллар до 4,45.

Как объявил ЦБ Турции, решение о повышении ставки было принято на заседании комитета банка по монетарной политике, которое стало последним перед намеченными на 24 июня президентскими и парламентскими выборами в стране. Ставка окна поздней ликвидности представляет собой механизм кредитования ЦБ Турции, позволяющий банкам воспользоваться избыточной ликвидностью на конец дня.



Центральный банк Турции 23 мая уже объявлял о повышении ставки окна поздней ликвидности с 13,5 до 16,5 процента, что остановило падение курса турецкой лиры, который ранее упал до исторического минимума, достигнув 4,93 лиры за доллар.



За последние два месяца турецкая лира неоднократно обновляла исторические минимумы к доллару и евро. Только за май она обесценилась по отношению к этим валютам на 15 процентов.