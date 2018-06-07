Швеция разрешила строительство газопровода «Северный поток — 2»

Правительство Швеции одобрило заявку компании Nord Stream 2 AG на строительство «Северного потока — 2», сообщил министр промышленности и инноваций страны Микаель Дамберг на пресс-конференции.

Речь идет об участке газопровода из России в Германию по дну Балтийского моря. Заявку подали в апреле прошлого года.

Дамберг сказал, что правительство рассматривало заявку Nord Stream 2 в соответствии с международным правом и конвенциями, которые не позволяют кабинету дать отрицательный ответ по проекту газопровода.

«Но я хочу подчеркнуть, что у правительства отрицательное отношение к проекту в целом, так как есть риск того, что он противоречит целям Энергетического союза, а также из-за последствий для Украины как страны - транзитера российского газа, из-за значительных экономических потерь, которые могут возникнуть», — добавил Дамберг.

Как сообщили в Nord Stream 2, подготовка к строительству начнётся в ближайшие месяцы.

Швеция стала третьей страной, выдавшей разрешение на прокладку газопровода. Ранее это сделали Германия и Финляндия.

Проект «Северный поток — 2» предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью в 55 миллиардов кубометров в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Новый трубопровод планируется построить рядом с «Северным потоком».