Глава «Демирёрен Холдинг» умер в возрасте 79 лет

Эрдоган Демирёрен, председатель группы компаний «Демирёрен Холдинг» (Demirören Holding), которая стала одним из крупнейших медиахолдингов Турции после приобретения «Доган Медиа Груп» (Doğan Media Group), скончался в возрасте 79 лет из-за полиорганной недостаточности, сообщили СМИ в пятницу.

Демирёрен находился в реанимации с 31 мая после того, как испытал дыхательную недостаточность, говорится в заявлении медицинского учреждения.

Его похороны состоятся в воскресенье после полуденной молитвы в мечети Фатих в Стамбуле.

Демирёрен занимался бизнесом по продаже автозапчастей, унаследованным от своего отца в 1956 году в возрасте 18 лет, прежде чем создать гигантский холдинг «Демирёрен Груп».

«Демирёрен Груп» активно работает в сфере энергетики, горнодобывающей промышленности, туризма и недвижимости. Старший сын Демирёрена Йылдырым Демирёрен является президентом Федерации футбола Турции (TFF) и бывшим председателем стамбульского футбольного клуба «Бешикташ».

В мае 2011 года холдинг приобрёл турецкие газеты Milliyet и Vatan, а в 2018 году к этому списку добавились некоторые СМИ группы компаний «Доган Медиа Груп», в том числе газета Hürriyet Daily и телеканал Kanal D.