Турция представила многоцелевой БТР в Париже

Турция представила в Париже многоцелевой броневик Pars 4x4 производства отечественной оборонной компании FNSS.

Прототип новейшего БТР, оснащённого дистанционно управляемым комплексом противотанковых управляемых ракет, представлен на Международной выставке сухопутных войск и ПВО EUROSATORY-2018.

Маневренный колесный бронетранспортер предназначен для борьбы с бронетехникой противника в любых погодных условиях и на любом рельефе местности. Pars 4x4 разработан для сухопутных войск Турции, а его испытания запланированы на ближайшие месяцы.

БТР способен преодолевать глубокие водные преграды с быстрым течением, используя два водомета в задней части машины.

Материалы, использованные при создании машины, обеспечивают ей защиту от мин и самодельных взрывных устройств.

Ось и система управления Pars 4x4 были разработаны специально для обеспечения небольшого радиуса поворота.

В передней и задней части Pars 4x4 установлены камеры видеонаблюдения.

Колеса с централизованной системой подкачки обеспечивают проходимость на любой местности.