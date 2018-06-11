Церемония открытия ТANAP состоится в Турции 12 июня

Официальная церемония открытия Трансанатолийского газопровода TANAP, который будет транспортировать природный газ из Азербайджана в Турцию, а оттуда в Европу, состоится во вторник в турецком городе Эскишехир, сообщил РИА Новости источник на нефтегазовом рынке страны.

«В церемонии открытия примут участие президент Реджеп Тайип Эрдоган, президент Азербайджана Ильхам Алиев и главы ряда государств и правительств, министры энергетики, руководители энергетических компаний», — сообщил источник.

Проект «Южный газовый коридор», частью которого является TANAP, представляет большую значимость с точки зрения диверсификации и безопасности энергоснабжения Турции и стран Европейского союза и предусматривает поставки газа по Южнокавказскому трубопроводу, TANAP и TAP. TANAP предусматривает поставки газа в Турцию и Европу в рамках второго этапа разработки месторождения «Шах-Дениз». Трубопровод построен на территории Турции и подсоединится к Трансадриатическому трубопроводу (TAP).

Пропускная способность трубопровода TANAP составит 16 миллиардов кубометров в год.