Экономика Турции выросла на 7,4% с начала года

По данным Института статистики Турции (TurkStat), экономика Турции в первом квартале 2018 года выросла на 7,4 процента по сравнению с 2017 годом.
Рост ВВП рассчитан TurkStat посредством метода цепных индексов.
В то же время ВВП Турции в первом квартале, рассчитанный в текущих ценах, вырос на 21,9 процента по сравнению с прошлым годом , составив 792,691 миллиарда турецких лир.
За указанный период добавленная стоимость в сельском хозяйстве Турции выросла на 4,6 процента, в промышленности — на 8,8 процента, в строительстве — на 6,9 процента.
Добавленная стоимость в сферах услуг, транспорта и производства продуктов питания в целом выросла на 10 процентов.
Ранее экономисты в своих прогнозах для Агентства Анадолу говорили о росте экономики на 6,9 процента в первом квартале.