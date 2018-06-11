Экономика Турции выросла на 7,4% с начала года

Экспорт Турции увеличился в апреле на 7,8 процентов

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По данным Института статистики Турции (TurkStat), экономика Турции в первом квартале 2018 года выросла на 7,4 процента по сравнению с 2017 годом.

Рост ВВП рассчитан TurkStat посредством метода цепных индексов.

В то же время ВВП Турции в первом квартале, рассчитанный в текущих ценах, вырос на 21,9 процента по сравнению с прошлым годом , составив 792,691 миллиарда турецких лир.

За указанный период добавленная стоимость в сельском хозяйстве Турции выросла на 4,6 процента, в промышленности — на 8,8 процента, в строительстве — на 6,9 процента.

Добавленная стоимость в сферах услуг, транспорта и производства продуктов питания в целом выросла на 10 процентов.

Ранее экономисты в своих прогнозах для Агентства Анадолу говорили о росте экономики на 6,9 процента в первом квартале.