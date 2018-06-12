Порошенко посетит церемонию открытия TANAP

Эрдоган и Порошенко обсудили соглашение о свободной торговле

Президент Украины Пётр Порошенко во вторник, 12 июня, посетит с рабочим визитом Турцию, где намерен принять участие в церемонии запуска в эксплуатацию Трансанатолийского газопровода (TANAP), сообщила в понедельник президентская пресс-служба.

«12 июня президент Украины Пётр Порошенко посетит с рабочим визитом Турецкую Республику для участия в церемонии запуска в эксплуатацию Трансанатолийского газопровода (TANAP)», — говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, визит состоится по приглашению президента Реджепа Тайипа Эрдогана. Программой визита предусмотрен также ряд двусторонних встреч Порошенко с лидерами иностранных государств.

Как ранее сообщила пресс-служба, президент Украины в апреле посетил Стамбул, где встретился с Эрдоганом и министром иностранных дел Мевлютом Чавушоглу. По информации пресс-службы по итогам встречи, Анкара выразила готовность участвовать в миротворческой миссии ООН в Донбассе.