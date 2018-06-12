Прошла церемония открытия газопровода TANAP в Эскишехире

Официальная церемония открытия Трансанатолийского газопровода TANAP, который будет транспортировать природный газ из Азербайджана в Турцию, а оттуда в Европу, прошла во вторник в турецком городе Эскишехир.

Проект TANAP будет величайшим наследием, которое дружба между Турцией и Азербайджаном оставит на будущее, заявил министр энергетики Берат Албайрак в ходе церемонии.

Энергетика – сфера сотрудничества, а не противостояния. Трансанатолийский газопровод (TANAP) — наглядное тому свидетельство, сказал президент Реджеп Тайип Эрдоган на церемонии ввода в эксплуатацию Трансанатолийского газопровода (TANAP) в городе Эскишехир.

«TANAP результат наших общих усилий, а также предвестник новых проектов», — сказал Эрдоган, напомнив, что Трансанатолийский газопровод (TANAP) называют также Энергетическим Шелковым путем.

«Этот проект обеспечит энергетическую безопасность Турции, Азербайджана, Европы, а также Украины, диверсифицируя газовый рынок на континенте», — сказал президент Украины Пётр Порошенко.





TANAP реализован в срок и с бюджетом менее $8 млрд

Совместные усилия Турции и Азербайджана принесли свои плоды, проект TANAP был реализован в срок и с бюджетом менее 8 млрд долларов, сказал президент Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR) Ровнаг Абдуллаев.

Абдуллаев напомнил, что компания SOCAR является одним из наиболее крупных иностранных инвесторов Турции.

Президент SOCAR назвал проект Трансанатолийского газопровода одним из наиболее важных совместных начинаний Турции и Азербайджана.

По его словам, TANAP стал подтверждением тезиса «Два государства — один народ».

SOCAR взял на себя важную миссию по еще укреплению политических связей между Турцией и Азербайджаном, поддержке стратегических инвестиций,отметил Абдуллаев, напомнив, что SOCAR является одним из самых крупных зарубежных инвесторов в экономику Турции.

«TANAP — частью Южного газового коридора протяженностью в 3500 километров - от Азербайджана до Италии. Реализация этого проекта стала большим испытанием для SOCAR. Мы мобилизировали все силы для достижения успеха. Проект был реализован вовремя и с бюджетом менее 8 млрд долларов», — сказал президент SOCAR.

Проект «Южный газовый коридор», частью которого является TANAP, представляет большую значимость с точки зрения диверсификации и безопасности энергоснабжения Турции и стран Европейского союза и предусматривает поставки газа по Южнокавказскому трубопроводу, TANAP и TAP. TANAP предусматривает поставки газа в Турцию и Европу в рамках второго этапа разработки месторождения «Шах-Дениз». Трубопровод построен на территории Турции и подсоединится к Трансадриатическому трубопроводу (TAP).

Пропускная способность трубопровода TANAP составит 16 миллиардов кубометров в год.