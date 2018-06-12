Стартовала церемония открытия газопровода TANAP в Эскишехире

Официальная церемония открытия Трансанатолийского газопровода TANAP, который будет транспортировать природный газ из Азербайджана в Турцию, а оттуда в Европу, началась во вторник в турецком городе Эскишехир.

Проект TANAP будет величайшим наследием, которое дружба между Турцией и Азербайджаном оставит на будущее, заявил министр энергетики Берат Албайрак в ходе церемонии.

«Этот проект обеспечит энергетическую безопасность Турции, Азербайджана, Европы, а также Украины, диверсифицируя газовый рынок на континенте», — сказал президент Украины Пётр Порошенко.





Проект «Южный газовый коридор», частью которого является TANAP, представляет большую значимость с точки зрения диверсификации и безопасности энергоснабжения Турции и стран Европейского союза и предусматривает поставки газа по Южнокавказскому трубопроводу, TANAP и TAP. TANAP предусматривает поставки газа в Турцию и Европу в рамках второго этапа разработки месторождения «Шах-Дениз». Трубопровод построен на территории Турции и подсоединится к Трансадриатическому трубопроводу (TAP).

Пропускная способность трубопровода TANAP составит 16 миллиардов кубометров в год.