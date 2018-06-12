Uber запатентует систему, которая выявляет пьяных пассажиров

Популярность Uber в Турции растёт на фоне конфликта с таксистами

Компания Uber, представляющая собой онлайн-сервис для заказа такси, придумала, как распознавать пьяных пассажиров через приложение.

Uber подала заявку на получение патента на искусственный интеллект, который сможет вычислять нетрезвых пассажиров, благодаря специальной технологии, способной уведомлять водителей о потенциальном состоянии клиента.

Приложение будет собирать данные о том, каким образом клиент заказывает такси, в том числе, как быстро и точно он набирает текст, сколько делает опечаток, меняется ли положение его телефона.

Использование полученной информации позволит компании обеспечить комфорт нетрезвым пассажирам, определив для них самого подходящего водителя, а также поможет таксистам избежать неприятностей при перевозке пассажиров в неадекватном состоянии.

Согласно заявлению Патентного бюро США, система будет собирать информацию о «нехарактерной активности пользователей».

Компанию Uber неоднократно обвиняли в том, что она использовала свои технологии для сбора персональных данных клиентов.

В 2014 году было обнаружено, что компания использовала программу под названием «God View» для отслеживания местоположения клиентов и водителей в режиме реального времени.

Это, в сочетании со сбором личных данных более чем 100 тысяч водителей Uber, заставило компанию принять жёсткие меры для защиты конфиденциальности информации о водителях и клиентах.

Соучредитель Uber Трэвис Каланик подал в отставку в июне 2017 года в связи с обвинениями в сексуальных домогательствах в компании, оказавшейся в центре скандала.

По сообщениям CNN, за последние четыре года в США было зафиксировано более 100 случаев сексуальных домогательств со стороны водителей Uber, причём 31 водитель был осуждён. Многие пассажиры, ставшие жертвами домогательств, находились в пьяном состоянии перед тем, как сесть в машину.

Критики выразили обеспокоенность тем, что приложение, которое может выявлять поведение пассажиров, может использоваться водителями, желающими «поохотиться» на клиентов в уязвимом состоянии.