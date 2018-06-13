«ВТБ Капитал» планирует расширить деятельность в Турции

Инвестиционный банк «ВТБ Капитал», входящий в группу ВТБ и являющийся вторым крупнейшим банком России, планирует расширить деятельность на международных рынках. Об этом сказал РИА Новости заместитель главы «ВТБ Капитал» Рикардо Орчел.

По его словам, «ВТБ Капитал», в частности, планирует расширить деятельность в Турции.

При этом главным рынком для банка останется Россия, отметил замглавы банка.

«Мы планируем расширить деятельность на международных рынках, главным образом в Китае и Индии, а также в Турции, Центральной и Восточной Европе, в определённой степени в Африке», — сказал Орчел.

В настоящее время «ВТБ Капитал» активно работает в Турции, сказал замглавы банка.

«В качестве альтернативного источника финансирования мы оцениваем возможность продажи депозитов клиентам в еврозоне для привлечения инвесторов. В частности, планируем расширить деятельность в Турции», — сказал Орчел.