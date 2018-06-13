Промышленное производство в Турции выросло на %6,2 в апреле

Экономика Турции выросла на 7,4 процента в 2017

Экономика Турции выросла на 7,4% с начала года

Промышленное производство в Турции без учёта календарного фактора увеличилось в апреле на 6,2 процента по сравнению с тем же месяцем годом ранее, свидетельствуют данные Турецкого статистического института (TurkStat), опубликованные в среду.

Промышленное производство имеет крайне важное значение для экономики, поскольку оно рассматривается как предварительный показатель валового внутреннего продукта (ВВП).

Среди трёх основных подиндексов индекс добычи и разработки полезных ископаемых достиг самого высокого годового прироста за месяц — 10,1 процента, по сравнению с апрелем прошлого года.

Индекс обрабатывающего производства вырос на 6,3 процента, в то время как индекс снабжения электроэнергией, газом, паром и кондиционированием воздуха вырос на 3,8 процента.

Согласно данным TurkStat, объём промышленного производства также увеличился на ежемесячной основе в апреле — 0,9 процента.