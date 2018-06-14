Турция разрабатывает новый ударный беспилотник

Турция разрабатывает новый ударный беспилотный летательный аппарат (БПЛА) «Акынджи», который поступит на вооружение к 2020 году.

Испытания нового беспилотника производства компании Baykar Makina запланированы на 2019 год.

Первый полёт БПЛА, при создании которого использованы сугубо отечественные технологии, намечен на первый квартал будущего года.

Генеральный директор компании Baykar Makina Халук Байрактар в беседе с Агентством Анадолу отметил, что активную поддержку процессу создания беспилотника оказывают научно-исследовательские центры. Работы проводятся по пяти основным инженерным направлениям.

Байрактар сообщил, что ударный беспилотник «Акынджи» сможет подниматься на высоту до 40 тысяч футов и нести полезный груз в объёме до 900 кг. Новый БПЛА сможет оставаться в воздухе до 24 часов и наносить удары также по воздушным целям.

Глава компании напомнил, что летательный аппарат Bayraktar TB2 производства Baykar Makina уже три года успешно используется ВС Турции и жандармерией. БПЛА Bayraktar TB2 налетали уже 50 тысяч часов.

«Турция входит в число шести стран мира, производящих ударные БПЛА с электронной системой наведения умных бомб», — сказал Байрактар.

По его словам, беспилотник Bayraktar TB2 может подниматься на высоту 20 тысяч футов, нести полезный груз массой до 150 кг и находиться в воздухе до 24 часов.