Эрдоган предложил Путину совместно производить С-500

Заявления США о санкциях против Турции за покупку С-400 — шантаж, заявил Лавров

Турция рассматривает альтернативы на случай, если США не поставят F-35 – глава МИД

Президент Реджеп Тайип Эрдоган предложил российскому лидеру Владимиру Путину совместно производить зенитный ракетный комплекс (ЗРК) С-500 в ходе интервью каналу 24 TV.

Он также рассказал о ходе выполнения контракта по поставкам российских С-400.

«Россия предоставила нам кредит по С-400 на очень приемлемых условиях. На втором и третьем этапах мы приступим к совместному производству», — приводит слова турецкого лидера Агентство Анадолу.

Кроме того, Эрдоган ответил на критику со стороны США и НАТО по поводу договорённостей о поставках С-400.

«Почему они молчат по поводу С-300, которые есть у Греции? Такую политику в отношении Турции невозможно понять. У нашей оборонной промышленности есть свои потребности, и мы будем стремиться их удовлетворить», — сказал он.

В декабре прошлого года Турция и Россия подписали кредитное соглашение по С-400. Анкара купит две батареи ЗРК, которые будет обслуживать турецкий персонал. Стороны также договорились о технологическом сотрудничестве в части развития производства С-400 в Турции.

США и представители НАТО неоднократно критиковали Анкару за эту сделку. Так, помощник госсекретаря Уэсс Митчелл предупредил, что покупка С-400 может негативно повлиять на поставку в Турцию американских F-35.

В Анкаре в ответ заявили, что в таком случае купят истребители у других стран.

«Самолеты F-35 должны быть поставлены в Турцию, как и намечено. Но в случае проблем Турция не останется без альтернативы. Может купить и у России, и у какой-либо страны НАТО», — сказал министр иностранных дел Мевлют Чавушолгу в интервью телеканалу A Haber.

Эрдоган, со своей стороны, призвал Штаты выполнять обязательства по соглашению на поставку F-35.

«Мы говорим, что США — наш стратегический партнер. Но стратегический партнер не должен предлагать нам стучаться в другие двери», — цитирует Эрдогана Агентство Анадолу.