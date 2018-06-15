Редкое издание альбома «Птицы Америки» продано на аукционе в Нью-Йорке почти за $10 млн

Редкое издание альбома «Птицы Америки» с иллюстрациями пернатых, выполненными американским орнитологом Джоном Джеймсом Одюбоном в 19 веке, продано на аукционе Christie's в Нью-Йорке за 9,6 миллионов долларов, сообщается на сайте аукционного дома.



По данным аукционного дома, альбом с иллюстрациями птиц в натуральную величину издавался в 1827–1838 годах. Ожидалось, что итоговая цена за лот может составить от восьми до 12 миллионов долларов.



На сайте отмечается, что это издание — одно из самых красивых в частных коллекциях, оно сохранилось в отличном состоянии. Всего, по данным Christie's, сохранилось 120 копий, 107 из которых находятся в различных общественных учреждениях. Остальные 13 находятся в частных коллекциях. «Из 13 изданий в частных коллекциях… копия, несомненно, одна из самых хорошо сохранившихся», — сообщается на сайте аукциона.



Как сообщается на сайте, первым покупателем издания был английский граф Портленд, впоследствии оно передавалось по наследству до 2012 года, потом издание было продано американскому предпринимателю Карлу Кноблоху. После его смерти издание было передано в фонд его семьи Knobloch Family Foundation.



«Птицы Америки» считаются «самой впечатляющей серией когда-либо созданных цветных печатных изданий и одним из самых исключительных документов естественной истории». «Великолепно задуманное и выполненное, оно затмило все остальные (издания — ред.) тогда и сейчас, и признано лучшим произведением цветной гравюры», — отмечается в заявлении Christie's.