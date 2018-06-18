Трудовые мигранты перевели в Кыргызстан более $700 миллионов с начала года

Работающие за рубежом киргизские трудовые мигранты с начала года перечислили на родину более 700 миллионов долларов США. Об этом сообщил в понедельник Национальный банк республики.

«С начала года в республику поступили денежные переводы от мигрантов в размере 700,5 миллиона долларов», — говорится в сообщении. По данным главного финансового регулятора страны, это на 84,5 миллиона долларов больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Нацбанк Киргизии отмечает, что около 95 процентов поступающих в страну денежных средств приходятся на работающих в России соотечественников.

За прошлый год киргизские трудовые мигранты отправили домой около 2,4 миллиарда долларов, 2,2 миллиарда из которых были направлены из Российской Федерации.

По информации Государственного агентства по миграции Киргизии, в настоящее время за рубежом на заработках временно находятся около 800 тысяч граждан республики. Более 600 тысяч из них трудятся в России и около 30-50 тысяч в Казахстане, остальные — в Турции, Южной Корее, странах Европы и США.