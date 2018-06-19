Сенат США предпринял попытку заблокировать поставку F-35 Турции

Сенат США принял в понедельник свой вариант проекта оборонного бюджета на 2019 год, который предусматривает прекращение участия Турции в программе производства американского истребителя пятого поколения F-35 из-за намерений купить российский зенитно-ракетный комплекс С-400.



«Министр обороны представит соответствующим комитетам конгресса план по выведению правительства республики Турции из участия в программе F-35, включая ее индустриальный и военный аспекты», — сказано в проекте.



Кроме того, в тексте содержится запрет на передачу Турции права на истребители F-35.

Согласно тексту, не позднее, чем через 60 дней после вступления законопроекта в силу, глава Пентагона при консультации с госсекретарем должен направить профильным комитетам Конгресса доклад «о статусе отношений Соединенных Штатов и Республики Турция». В нем должна содержаться «оценка возможной покупки правительством Турции системы противоракетной и противовоздушной обороны С-400 у Российской Федерации и потенциального влияния такой сделки на двусторонние американо-турецкие отношения». Отдельно в Конгрессе интересуются, как покупка С-400 скажется на совместном с Турцией использовании истребителей пятого поколения F-35, истребителей F-16, зенитных комплексов Patriot, тяжелых транспортных вертолетов CH-47 Chinook и другой техники.

«Министр обороны не может предпринимать никаких действий для осуществления зарубежной продажи крупной военной техники, требующей уведомления Конгресса, Республике Турция до тех пор, пока министр не представит доклад соответствующим комитетам», — указано в законопроекте.

Поводом для этого в том числе названо намерение Анкары приобрести российские зенитно-ракетные комплексы С-400, а также попытки расширить отношения с Россией, что, по мнению американских законодателей, подрывает безопасность НАТО.



Среди причин намерения отказать Турции в разработке истребителя названо также удержание американского гражданина Эндрю Брансона.



Этот проект оборонного бюджета — один из двух, которые сейчас находятся на рассмотрении американских законодателей. Второй проект инициирован нижней палатой и уже утвержден ею. Два законопроекта впоследствии будут сведены в один, который и будет вынесен на окончательное голосование.



В проекте нижней палаты поставки F-35 и других вооружений Турции увязаны с ее намерением закупить С-400.



Турция участвует в проекте наряду с еще восемью странами. Ее вклад в разработку должен был составить около 11 миллиардов долларов. Из них Анкара вложила в проект уже около 800 миллионов долларов. Взамен США должны были поставить 100 истребителей. Поставки должны были начаться в 2018 году.



В декабре 2017 года Турция и Россия подписали кредитное соглашение по С-400. Анкара купит две батареи ЗРК, которые будут обслуживаться турецким персоналом. Стороны также договорились о технологическом сотрудничестве в развитии производства С-400 в Турции. США и представители НАТО неоднократно критиковали Анкару за эту сделку. Так, помощник госсекретаря Уэсс Митчелл заявлял, что покупка С-400 может негативно повлиять на поставку в Турцию F-35. Турецкий МИД ответил, что Анкара примет меры против Вашингтона, если поставки истребителей будут заблокированы.