Burger King предлагает 3 миллиона рублей девушкам, которые забеременеют от «звёзд футбола»

Франшиза глобальной сети ресторанов быстрого питания Burger King в России запустила оскорбительную рекламную акцию для женщин, приуроченную, по всей видимости, к чемпионату мира по футболу-2018 из-за чего подверглась жёсткой критике со стороны интернет-сообщества.

На своей официальной странице в социальной сети «ВКонтакте» компания объявила, что выплатит денежное вознаграждение в размере 3 миллионов российских рублей и обеспечит пожизненным запасом вопперов девушек, которые «забеременеют от звёзд мирового футбола».

«Девушки, которым удастся заполучить лучшие футбольные гены, заложат успех сборной России на несколько поколений вперед. Вперёд! Мы верим в вас», — говорится в объявлении Burger King.

По словам компании, акция запущена «в рамках социальной ответственности».

Реакция интернет-пользователей на подобные оскорбительные призывы оказалась неоднозначной, однако, большинство назвали акцию «омерзительной» и «втаптывающей в грязь образ девушки».

Другие осудили компанию за отсутствие чувства юмора и дискриминацию в отношении женщин.