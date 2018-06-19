Burger King предложил 3 миллиона рублей девушкам, которые забеременеют от «звёзд футбола»

Сеть ресторанов быстрого питания Burger King в России принесла извинения и удалила публикацию в социальных сетях с предложением денежного вознаграждения в 3 миллиона рублей и пожизненного запаса вопперов «девушкам, которые забеременеют от звезд мирового футбола».

«Оно получилось слишком оскорбительным», — отмечается в заявлении, опубликованном в социальной сети «ВКонтакте».

Франшиза Burger King в России запустила оскорбительную рекламную акцию для женщин, приуроченную, по всей видимости, к чемпионату мира по футболу-2018 из-за чего подверглась жёсткой критике со стороны интернет-сообщества.

На своей официальной странице в «ВКонтакте» компания объявила, что выплатит 3 миллиона российских рублей и обеспечит пожизненным запасом вопперов девушек, которые «забеременеют от звёзд мирового футбола».

«Девушки, которым удастся заполучить лучшие футбольные гены, заложат успех сборной России на несколько поколений вперед. Вперёд! Мы верим в вас», — говорилось в объявлении Burger King.

По словам компании, акция была запущена «в рамках социальной ответственности».

Реакция интернет-пользователей на подобные оскорбительные призывы оказалась неоднозначной, однако, большинство назвали акцию «омерзительной» и «втаптывающей в грязь образ девушки».

Другие осудили компанию за отсутствие чувства юмора и дискриминацию в отношении женщин.