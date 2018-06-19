SpaceX выведет на орбиту два турецких спутника — Эрдоган

Два новых телекоммуникационных спутника Турции будут выведены на орбиту ракетами-носителями Falcon разработки американской компании SpaceX, сообщил в понедельник вечером президент Реджеп Тайип Эрдоган.

«Спутники TÜRKSAT 5A и TÜRKSAT 5B будут выведены на орбиту в 2020 и 2021 годах соответственно. Для этого мы используем ракеты Falcon компании Илона Маска. Этот вопрос уже обсужден. Руководство SpaceX поддерживает нашу идею», — сообщил глава государства на встрече с молодежью.

Президент напомнил, что за последние 16 лет Турция вывела на орбиту 10 спутников, а на период до 2039 года планируется запустить еще 11 ракет-носителей с турецкими спутниками.

«Спутник TÜRKSAT 6A станет чисто турецких продуктом. Мы также начали разработку запуска ракет и ракетных технологий», — сказал турецкий лидер.

По словам Эрдогана, уже в 2018 году Турция создаст Национальное космическое агентство.