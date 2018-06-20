Китайские специалисты оценивают стоимость создания ВСМ «Евразия» примерно в $154 миллиона

Китайские специалисты оценивают общий объем инвестиций в строительство высокоскоростной железнодорожной магистрали (ВСМ) «Евразия», которая соединит железные дороги Китая и Европы через Казахстан, РФ и Беларусь, примерно в 9,8 триллиона рублей (более 154 миллионов долларов США), пишет корпоративная газета РЖД «Гудок».



Протяженность грузопассажирской ВСМ от Пекина через Москву до Берлина может составить 9,447 тысячи километров. Общие капзатраты на создание ВСМ в рамках этого проекта от белорусского Бреста до китайского Урумчи через Россию и Казахстан оценивались в российской презентации, с которой ранее ознакомились РИА Новости, в 7,84 триллиона рублей.



«Как стало известно «Гудку» из материалов российско-китайской рабочей группы, китайская сторона весьма позитивно оценила перспективы проекта ВСМ «Евразия». В частности, китайские специалисты отмечают, что общий объём инвестиций в строительство проекта может составить около 1 триллиона юаней (9,8 триллиона рублей), сроки окупаемости — до 23-30 лет (в зависимости от структуры финансирования проекта) при средней рентабельности около 3%», — пишет в среду газета.



Китайские специалисты считают, что объём пассажирских перевозок по ВСМ «Евразия» к 2030 году может составить до 58 миллионов человек, к 2050 году — до 90 миллионов человек. Грузопоток оценивается в 15 миллионов тонн к 2050 году.



Высокоскоростной считается специализированная электрифицированная двухпутная железнодорожная линия для эксплуатации поездов со скоростями от 200 до 400 километров в час. Сейчас в России нет таких дорог. Пилотным проектом ВСМ в РФ ВСМ должна стать Москва-Казань стоимостью 1,7 триллиона рублей, а ее первым участком Москва-Владимир стоимостью 415 миллиардов рублей.



Сама ВСМ Москва-Казань должна стать частью еще более глобального проекта ВСМ «Евразия».