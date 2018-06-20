Лондонский суд заморозил активы «Газпрома» в Великобритании

«Нафтогаз Украины» заявил, что Коммерческий суд Лондона по его ходатайству дал разрешение заморозить активы «Газпрома» на территории Великобритании.

В Киеве ждут отмены решения апелляционного суда о приостановке принудительного исполнения решения Стокгольмского арбитража в Нидерландах и Швейцарии.

«Но это не помешало нам вчера получить приказы суда в Великобритании о заморозке там активов «Газпрома» для их дальнейшего принудительного взыскания. Мы только что уже вручили эти приказы «Газпрому», — написал главный коммерческий директор «Нафтогаза» Юрий Витренко на странице в Facebook.

Теперь «Газпром» в течение 48 часов должен предоставить украинской компании список своих активов стоимостью более 50 тысяч долларов, расположенных в Англии и Уэльсе, сообщает информагентство УНИАН.

Кроме того, «Нафтогаз» заявил, что уже уведомил 17 лондонских банков, работающих с Газпромом», что они не могут способствовать сокращению активов российской компании.

Суть спора

«Нафтогаз» хочет взыскать с «Газпрома» 2,56 миллиарда долларов в соответствии с мартовским решением Стокгольмского арбитража.

Компании вели спор о контрактах на поставку и транзит газа. По иску о контрактах на поставки суд в конце прошлого года обязал украинскую компанию выплатить «Газпрому» более 2 миллиардов долларов. Однако второе решение, по иску о контрактах на транзит, арбитраж вынес в пользу «Нафтогаза», присудив ему 4,673 миллиарда долларов.

Так как арбитры произвели зачёт встречных требований, то российская компания должна выплатить украинской 2,56 миллиарда.