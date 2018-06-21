В Турции построят крупнейшую в мире ветряную электростанцию

Заявки на тендер по проекту строительства первой в Турции офшорной (морской) ветряной электростанции мощностью 1200 МВт будут приниматься до 23 октября 2018 года, сообщает Министерство энергетики и природных ресурсов страны.

Участники тендера должны будут представлять свои предложения согласно принципу реверсивного (обратного) аукциона, начиная с тарифа в 8 центов за кВт/час, говорится в объявлении, размещенном в официальном вестнике турецкого правительства — Resmi Gazete.

Время проведения тендера будет объявлено отдельно.

Победитель тендера не позднее, чем за день до даты подписания контракта представит гарантийное письмо на сумму 100 миллионов долларов США сроком на 10 лет.

В качестве места под строительство «первой в Турции и крупнейшей в мире» офшорной ветряной электростанции рассматриваются прибрежные районы Сарос, Кыйыкёй и Гелиболу.