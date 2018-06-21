Индекс потребительского доверия в Турции вырос в июне

Экономика Турции выросла на 7,4% с начала года

Индекс потребительского доверия в Турции в июне повысился на 0,6 процента по сравнению с предыдущим месяцем, сообщил в четверг Турецкий институт статистики (TurkStat).

Согласно данным TurkStat, индекс доверия потребителей в июне увеличился до 70,3 пункта, в то время как в мае этот показатель был 69,9.

Все подиндексы, за исключением индекса возможности накопления сбережений, увеличились в июне, свидетельствуют данные института статистики.

Индекс ожидаемой финансовой ситуации в домохозяйстве вырос на 0,1 процента по сравнению с предыдущим месяцем, достигнув отметки 89,1.

Индекс ожидаемых изменений общей экономической ситуации, который в мае составил 90,8, увеличился на 1,4 процента, достигнув в этом месяце 92,1.

Индекс безработицы увеличился на 3,4 процента — 75,4 пункта.

«Индекс возможности накопления сбережений, который в мае составил 26,8, снизился на 8,2 процента до индикатора 24,6. Причиной этому послужило сокращение числа потребителей, склонных к накоплению сбережений в ближайшие 12 месяцев», — сказано в сообщении TurkStat.

Индекс рассчитывается по результатам исследования потребительских тенденций, проведённого TurkStat в сотрудничестве с Центральным банком Турции.