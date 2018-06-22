«Китай отправил на чемпионат мира по футболу в России все, кроме команды»

Китай не зря называют одним из самых активных участников проходящего в России чемпионата мира по футболу — китайские компании спонсируют турнир, фанаты заполняют российские стадионы, а очередная партия небезызвестного волка-талисмана Забиваки изготавливается на фабриках в Поднебесной. В то же время это уже успело стать поводом для шуток местных блогеров, которые пишут, что «Китай отправил на чемпионат все, а про команду забыл».

Согласно официальным данным, на чемпионате мира в России присутствует более 100 тыс. китайских болельщиков, которые еще до начала турнира купили свыше 40 тыс. билетов на матчи. Более того, многие отправляются на турнир «зайцами» — любителям футбола достаточно окунуться в атмосферу чемпионата, побывать в фан-зонах и отпраздновать победу команд вместе с единомышленниками.

В этом году 17 компаний из КНР выступают спонсорами мундиаля, а китайская девелоперская корпорация Wanda Group наряду с Coca-Cola и Adidas является одним из партнеров Международной федерации футбола (ФИФА). Не остался без внимания и сектор общественного питания — центральная китайская провинция Хубэй поставляет болельщикам в Россию жареных в остром соусе раков - известную китайскую закуску к пиву.

Несмотря на широкую представленность Китая на чемпионате, «национальной сборной это не заменит», пишет газета «Чайна дейли». В последний раз команда КНР смогла попасть в финальную часть Кубка мира в 2002 году.

«Отсутствие наших игроков не означает, что китайский футбол плох, — прокомментировал у себя на странице в социальной сети Sina Weibo пользователь под ником Suanli raki. — Это означает, что наша мужская команда недостаточно хороша».

Как отмечается в материале, «китайской сборной необходимо интенсивно тренироваться, а футбольной отрасли страны — противодействовать коррупции и популяризировать этот вид спорта повсеместно». Только тогда, пишет «Чайна дейли», у Китая будут «все шансы не только принять участие в чемпионате, но и заявить о себе, как о серьезном сопернике».