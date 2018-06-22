США передали Турции первый истребитель F-35

Истребители F-35 будут дислоцированы в турецкой провинции Малатья

Турция рассматривает альтернативы на случай, если США не поставят F-35 – глава МИД

На предприятии американской компании Lockheed Martin в Форт-Уэрт штата Техас состоялась церемония передачи первого самолёта пятого поколения F-35А с бортовым номером 18-0001 для нужд ВВС Турции.

В церемонии передачи самолёта приняли участие представители Управления оборонной промышленности Турции, руководящие лица американской военно-промышленной корпорации Lockheed Martin и турецких компаний, задействованных в проекте создания истребителей-бомбардировщиков пятого поколения.

Турция участвует в программе разработки F-35 с 1999 года. Контракт по первой партии из 30 самолётов уже подписан.

Первый турецкий F-35 будет дислоцирован на авиабазе «Люк» в Аризоне, где его задействуют для подготовки пилотов.

В программе по разработке F-35, кроме США, принимают участие Турция, Великобритания, Италия, Нидерланды, Канада, Австралия, Норвегия и Дания.

В программе участвуют 10 турецких компаний, в том числе ASELSAN, Kale Havacılık, Mikrodalga ve Elektronik Sistemleri (MiKES), ROKETSAN и Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ-TAI). Они являются поставщиками деталей и электронных систем самолётов и будут участвовать в техобслуживании двигателей.

ВВС Турции планируют принять на вооружение 100 многоцелевых истребителей-бомбардировщиков пятого поколения F-35.