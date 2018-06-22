Турция и Россия обсудили расчёты в национальных валютах

Российско-турецкая рабочая группа по банковскому и финансовому сотрудничеству обсудила развитие двусторонних расчётов в национальных валютах, сообщил Центральный банк России в четверг.

«В Калининграде состоялось восьмое заседание российско-турецкой рабочей группы по банковскому и финансовому сотрудничеству. Особое внимание было уделено перспективам развития двусторонних расчетов в национальных валютах, создания ликвидного биржевого рынка «российский рубль — турецкая лира», необходимого для формирования прямых котировок национальных валют без посредничества резервных валют», — говорится в сообщении.

Стороны также обсудили вопросы межбанковского сотрудничества, возможности внедрения новых инструментов в практику двустороннего взаимодействия.

Страны договорились продолжить взаимодействие по популяризации использования национальных валют в расчётах по внешнеторговым контрактам, а также реализацию совместных проектов. В заседании приняли участие представители российских и турецких кредитных организаций, Стамбульской фондовой биржи, Московской биржи, министерств экономики и финансов Турции.