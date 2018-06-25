Турецкая лира укрепилась к доллару после победы Эрдогана на выборах

Турецкая лира укрепилась почти на 3 процента по отношению к американскому доллару, достигнув показателя 4,56, в результате торгов в Азии в понедельник. Азиатские рынки одобрительно отнеслись к переизбранию президента Реджепа Тайипа Эрдогана, поскольку возлагают на него надежды на повышение политической стабильности в стране.

Лира торговалась по курсу 4,54 за доллар и 5,3 за евро, что на 2,9 процентов выше

После закрытия торгов на рынках США в пятницу, турецкая лира закрепилась по отношению к доллару на показателе 4,68, снизившись примерно на 2 процента, после прошедших в Турции президентских и парламентских выборов.

Лира торговалась по курсу 4,54 за доллар и 5,3 за евро, что на 2,9 процентов выше

По мнению аналитиков, теперь, после завершения выборов в стране, турецкая лира ещё больше укрепится по отношению к доллару США.

Реджеп Тайип Эрдоган получил более 52 процентов голосов избирателей по итогам подсчёта более 98 процентов бюллетеней, а его правящий союз Партии справедливости и развития (AKP) и Партии националистического движения (MHP) сумел завоевать большинство в парламенте.