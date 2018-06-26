Азиатские биржи закрылись в минусе под давлением торговых рисков

Турция вводит ответные пошлины на товары из США на сумму $300 миллионов

Основные фондовые биржи Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) по итогам торгов вторника в основном снизились, обострение в торговых отношениях между США и Китаем продолжает оказывать давление на биржи, в том числе на технологический сектор, свидетельствуют данные торгов.

По итогам торгов индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite уменьшился на 0,52 процента, до 2844,51 пункта, шэньчжэньской Shenzhen Composite вырос на 0,56 процента, до 1596,17 пункта. Гонконгский Hang Seng Index опустился на 0,28 процента, до 28881,4 пункта, корейский KOSPI — на 0,3%, до 2350,92 пункта. Японский Nikkei 225 поднялся на 0,02 процента, до 22342 пунктов, австралийский S&P/ASX 200 сократился на 0,21 процента, до 6197,6 пункта.

В понедельник газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники сообщила, что президент США Дональд Трамп планирует запретить китайским компаниям инвестировать в технологические фирмы в США, а также попытается заблокировать дополнительный экспорт технологий в Китай.

Позднее министр финансов США Стивен Мнучин заявил, что эти сообщения не соответствуют действительности. По его словам, ограничения на инвестиции в США могут затронуть не только Китай, но и другие страны, которые Вашингтон подозревает в краже технологий.

Следом было сделано ещё одно заявление со стороны ведущего советника президента США по торговой и промышленной политике Питера Наварро. Наварро сообщил, что доклад министерства финансов США с рекомендациями ограничений на инвестиции из Китая будет готов к пятнице, 29 июня, но его пока что вводить не будут. При этом помимо Китая в этом докладе не будут упоминаться какие-либо страны, отметил он, что противоречит словам Мнучина.

В результате биржи США закрыли торги понедельника в минусе, наибольшее снижение продемонстрировал индекс технологических компаний NASDAQ (на 2,09 процента). Остальные индексы опустились на 1,3-1,4 процента, что отразилось и на биржах АТР.