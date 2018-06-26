«Газпром» возобновил укладку второй нитки «Турецкого потока»

Россия хочет гарантий от Болгарии, чтобы «Турецкий поток» в ЕС прошел через неё

Российский гигант «Газпром» возобновил строительство морской части второй нитки «Турецкого потока», говорится в сообщении «дочки» компании South Stream Transport B.V.

«Сегодня судно Pioneering Spirit возобновило укладку второй нитки морского газопровода «Турецкий поток», двигаясь по направлению к посёлку Кыйыкёй в Турции. После входа в Чёрное море 20 июня судно Pioneering Spirit завершило подготовительные работы, включая спуск стингера и проверку оборудования для трубоукладки», — говорится в сообщении.

В 2017 году было построено 224 километра второй нитки «Турецкого потока» до исключительной экономической зоны Турции.

В мае «Газпром» завершил строительство морской части первой нитки «Турецкого потока».

Проект «Турецкий поток» предполагает строительство газопровода, состоящего из двух ниток мощностью по 15,75 миллиарда кубометров каждая. Первая нитка предназначена для поставок газа турецким потребителям, вторая — для газоснабжения стран Южной и Юго-Восточной Европы (срок ввода в эксплуатацию — 2019 год).

«Газпром» рассматривает варианты продолжения «Турецкого потока» через Болгарию и Сербию, либо через Грецию и Италию.