«Наша задача — предотвратить закупку Турцией российских систем С-400» — Госдеп США

Предотвращение закупки Анкарой российских зенитно-ракетных комплексов (ЗРК) С-400 является одной из приоритетных задач в отношениях США и Турции, заявил во вторник помощник госсекретаря по делам Европы и Евразии Уэсс Митчелл.

«Наши текущие озабоченности — это добиться освобождения пастора Эндрю Брансона и других несправедливо задержанных граждан США и местных сотрудников посольства; предотвратить закупку Турцией российских систем С-400 и разработать временное соглашение применительно к нашим соответствующим силам и партнёрам на местах для стабилизации ситуации в северной Сирии и предотвращения возвращения ДАЕШ», — сказал он на слушаниях в сенате.

В конгрессе находятся на рассмотрении два варианта оборонного бюджета Соединённых Штатов на 2019 год, которые предусматривают определённые последствия для Турции в случае получения ЗРК. Документы будут сведены в один, сейчас в одном из них идёт речь о прекращении поставок Турции американских высокотехнологичных вооружений, в том числе истребителей пятого поколения F-35, а в другом — о введении в том числе санкций в отношении Анкары.

После того, как содержание данных законопроектов стало известно, глава МИД Мевлют Чавушоглу заявил, что Анкара не откажется от покупки российских зенитно-ракетных комплексов С-400.