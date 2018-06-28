Венгрия не будет расширять трубопровод для газа из «Турецкого потока»

Болгария построит новый газопровод в Турцию, чтобы «Турецкий поток» дошёл до её границы

Венгрия не планирует расширять свою газотранспортную систему для приёма газа из трубопровода «Турецкий поток» в случае его продления, сказал министр иностранных дел и внешней торговли Венгрии Петер Сийярто.

«Нам не надо расширять нашу систему трубопроводов, поскольку она очень развита, так что мы можем легко получать каждый год на миллиарды кубометров газа больше, чем получаем сейчас. Так что инфраструктурное развитие для того, чтобы получать газ с юга, нам не требуется», — сказал Сийярто в кулуарах Всемирной газовой конференции в Вашингтоне.

«Мы можем получать газ из Румынии, Сербии, Хорватии. Единственная проблема — никто сейчас не поставляет. Но посмотрим», — добавил глава МИД Венгрии.

Россия в декабре 2014 года из-за позиции ЕС объявила о прекращении работы по «Южному потоку», который должен был пройти по территории Болгарии, Сербии, Венгрии, в пользу нового газопровода по дну Чёрного моря в сторону Турции («Турецкий поток»).