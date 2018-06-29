В январе-мае 2018 Турцию посетили более 11 миллионов туристов

Поток туристов в Турцию бьёт рекорды. Только за первые пять месяцев 2018 года страну посетили 11,8 миллионов туристов, что на 30,8 процента выше показателя прошлого года.

За первые пять месяцев 2018 года больше всего туристов в Турцию прибыло из России — 1,4 миллиона, или 12,11 процента от общего числа туристов. Далее следуют Германия — 1,1 миллиона (9,67 процента) и Иран — 980 тысяч (8,55 процента).

Только в мае Турцию посетили 3,6 миллиона туристов из-за рубежа, что превышает показатель мая 2017 года на 27,29 процента. Об этом сообщает Министерство культуры и туризма Турции.

За указанный период больше всего иностранных туристов посетило Анталью — 1,5 миллиона (42,83 процента от общего числа туристов), Стамбул — 984 тысячи (26,75 процента), Муглу — 344,8 тысячи (9,37 процента), Эдирне — 254,7 тысячи (6,93 процента) и Артвин — 218,5 тысячи (5,94 процента).

Больше всего иностранных гостей Турция в мае приняла из России – 864 тысячи, или 23,49 процента от общего числа туристов. Затем следуют Германия — 436,8 тысячи (11,88 процента) и Великобритания — 273 тысячи (7,43 процента).