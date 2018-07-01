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Турецкий экспорт в июне вырос на 5%, достигнув $12,6 миллиарда

DAILY SABAH
СТАМБУЛ
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Экспорт Турции в июне вырос на 5 процентов по сравнению с июнем 2017 года, сообщили в Ассамблее экспортеров Турции (TİM) в воскресенье.

В прошлом месяце экспорт страны достиг 12,6 миллиарда долларов США, в то время как в январе-июне 2018 года экспорт Турции увеличился на 7,4 процента до 81,9 миллиарда долларов.

Согласно данным TİM, турецкий экспорт за год вырос на 9,7 процентов, достигнув 161,5 миллиарда долларов.

Главным рынком экспорта для Турции в июне стал Европейский Союз, составив 52 процента от ежемесячного экспорта.

Экспорт в Африку и Азию вырос на 23,8 и 33,2 процента соответственно, в то время, как экспорт в страны Ближнего Востока и Северной Америки уменьшился на 12,6 и 10,2 процента.

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