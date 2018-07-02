Турецкий экспорт оборонной продукции вырос на 14% за январь-июнь 2018

Промышленное производство в Турции выросло на %6,2 в апреле

Турция увеличивает поставки оборонной продукции за рубеж.

В первом полугодии страна экспортировала продукцию оборонной и авиационной промышленности на сумму 906,4 миллиона долларов, что на 14 процентов больше аналогичного периода прошлого года.

Для сравнения, в январе-июня 2017 года оборонные компании Турции поставили за границу продукцию в объёме 795,7 миллиона долларов.

В годовом разрезе экспорт оборонной и авиационной промышленности Турции достиг 1,8 миллиарда долларов.

Список стран-импортёров продукции оборонпрома Турции возглавляют США, на которые приходится более одной трети экспортных поставок. В первом полугодии Турция поставила в Соединённые Штаты оборонную продукцию на сумму 343 миллиона долларов, что на 8 процентов выше показателя 2017 года.

Вторую позицию в списке занимает Германия, куда в январе-июне поставлено продукции на сумму 117 миллионов долларов. Это на 10 процентов больше аналогичного периода прошлого года.

В первом полугодии резко выросли поставки оборонной продукции в Иорданию, куда в январе-июне оборонные предприятия Турции поставили продукцию в объёме 81,5 миллиона долларов. Это на 50 процентов больше показателя 2017 года. Причиной резкого скачка стала реализация контракта на поставки бронемашин FNSS Pars III 8×8 и Pars III 6×6.

Экспорт во Францию достиг объёма 36 миллионов долларов, что на 25 процентов больше показателя прошлого года.

Экспорт в Нидерланды увеличился в шесть раз и в денежном эквиваленте составил 39,6 миллиона долларов.