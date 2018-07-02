BP начала поставки азербайджанского газа с «Шахдениз-2» в Турцию

Британская BP объявила о старте работы азербайджанского газоконденсатного месторождения «Шахдениз-2».



«BP и ее партнеры по консорциуму «Шах-Дениз» сегодня объявили о старте … работы газового месторождения в Азербайджане «Шахдениз-2», включая первые коммерческие поставки газа в Турцию», — говорится в релизе компании. Проект оценивается в 28 миллиардов долларов США.

«Шахдениз-2» является отправной точкой Южного газового коридора, который призван вывести каспийский газ на европейский рынок.



Как ожидается, на плато «Шахдениз-2» будет поставлять 16 миллиардов кубометров газа в год. Вместе с поставками первой фазы общая добыча на «Шахденизе» должна составить до 26 миллиардов кубометров газа в год и 120 тысяч баррелей конденсата в день.

29 мая на Сангачальском терминале состоялось официальное открытие Южного газового коридора, и азербайджанский природный газ начал закачиваться в его систему. 12 июня в турецком городе Эскишехир был сдан в эксплуатацию газопровод TANAP, а сдача в эксплуатацию трубопровода ТАР ожидается в 2020 году.

По проекту ТАР выполнены 74 процента работ, включая инженерные, снабженческие и строительные работы.

Долевое распределение среди участников соглашения «Шахдениз-2» следующее: BP (оператор) — 28,8 процента, AzSD – 10 процентов, SGC Upstream — 6,7 процента, Petronas — 15,5 процента, «Лукойл» - 10 процента, NICO – 10 процента и TPAO – 19 процента.



BP — британская компания, входящая в шестерку крупнейших нефтегазовых корпораций мира.