BP начала поставки азербайджанского газа с «Шах-Дениз-2» в Турцию

Британская BP объявила о старте работы азербайджанского газоконденсатного месторождения «Шах-Дениз-2».



«BP и ее партнеры по консорциуму «Шах-Дениз» сегодня объявили о старте … работы газового месторождения в Азербайджане «Шах-Дениз-2», включая первые коммерческие поставки газа в Турцию», — говорится в релизе компании. Проект оценивается в 28 миллиардов долларов США.



Как ожидается, на плато «Шах-Дениз-2» будет поставлять 16 миллиардов кубометров газа в год. Вместе с поставками первой фазы общая добыча на «Шах-Денизе» должна составить до 26 миллиардов кубометров газа в год и 120 тысяч баррелей конденсата в день.



Долевое распределение среди участников соглашения «Шах-Дениз-2» следующее: BP (оператор) — 28,8 процента, AzSD – 10 процентов, SGC Upstream — 6,7 процента, Petronas — 15,5 процента, «Лукойл» - 10 процента, NICO – 10 процента и TPAO – 19 процента.



BP — британская компания, входящая в шестерку крупнейших нефтегазовых корпораций мира. Основана в 1909 году.