Турецкие инженеры разработали систему защиты от дронов

В Турции разработана система защиты от ударных и разведывательных беспилотных летательных аппаратов.

Инженеры и конструкторы трёх ведущих оборонных предприятий Турции – Meteksan Savunma, SDT и Tamgör Elektronik – назвали своё изобретение Kapan (Капкан).





Новая разработка способна выявлять дроны, «ускользающие» от традиционных систем безопасности. На сегодняшний день небольшие беспилотники активно используют разведывательные службы и террористы как с целью сбора информации, так и для нанесения ударов.





Представитель компании Meteksan Savunma Бурак Акбаш в беседе с Агентством Анадолу рассказал, что противодронная система Kapan оснащена радаром и термальными/дневными камерами. Для поражения дронов разработчики снабдили Kapan лазерной системой наведения.

Система оснащена миксером частот, которая вносит помехи в работу бортовой электроники беспилотника.