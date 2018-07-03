Турция и Украина подписали ряд договоров по военно-техническому сотрудничеству

Турецкий экспорт оборонной продукции вырос на 14% за январь-июнь 2018

Ряд договоров между Турцией и Украиной был подписан в рамках первого межгосударственного заседания по военно-техническому сотрудничеству. Об этом во вторник сообщил руководитель Секретариата оборонной промышленности Исмаил Демир.

«Мы стремимся укрепить узы дружбы между Украиной и Турцией с помощью сотрудничества в области военной промышленности», — написал Демир в Twitter.

По словам посла Украины в Анкаре Андрея Сыбихи, подписание договоров между двумя странами является демонстрацией «стратегического партнёрства в действии».

Украинскую делегацию также принял министр обороны Нуреттин Джаникли.

Экспорт турецкой оборонной продукции в Украину в первой половине 2018 года вырос втрое, достигнув 7,851 миллиона долларов США.