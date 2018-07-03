Twitter заблокировал аккаунты палестинских лидеров по просьбе Израиля

Twitter заблокировал болгарских пользователей, приняв их за «русских ботов»

Социальная сеть Twitter заблокировала десятки аккаунтов нескольких палестинских политических деятелей по просьбе Тель-Авива, сообщило министерство внутренней безопасности Израиля.

В заявлении сказано, что министр внутренней безопасности страны Гилад Эрдан предоставил компании Twitter имена десятков палестинских лидеров, связанных с движением ХАМАС, и попросил закрыть их аккаунты.

Согласно тому же заявлению, в ответ на просьбу Twitter заблокировал 35 учётных записей таких палестинских лидеров как Исмаил Хания, Халед Машаль, Иззат аль-Ришк, Хоссам Бадрана, Салах аль-Бардавила, Фатхи Хаммад, Фаузи Бархум, Усама Хамдан, Сами Абу Зухри, Тахер аль-Нуну, Раухи Муштаха, Муса Абу Марзук и Хуссейн Абу Квик.

Также в список включены имена ведущих членов ливанской группы «Хезболла» – Наима Кассема и Салама аль-Фахама.

Ни ХАМАС, ни «Хезболла» пока не прокомментировали заявление Израиля.