В Иране запретят доступ к Instagram

Власти Ирана намерены запретить популярное приложение Instagram.

Помощник генпрокурора Ирана Мухаммед Мусаддык подтвердил информацию о скором запрете на использование бесплатного приложения для обмена фотографиями и видеозаписями с элементами социальной сети, однако не сообщил о точной дате начала реализации решения.

По его словам, основанием для запрета являются действия ряда деятелей искусства, злоупотребляющих приложением для сбора средств под предлогом помощи нуждающимся.

В настоящее время в Иране запрещён доступ к таким соцсетям, как Facebook и Twitter. Недавно был заблокирован мессенджер Telegram. Это решение было принято после того, как в городе Мешхед вспыхнули акции протеста в связи с экономической ситуацией в стране, которые вскоре перекинулись и на другие иранские города.

55 процентов пользователей соцсетей в Иране использовали Telegram, а 23 процента пользуются Instagram.

Решение о закрытии Instagram было принято на фоне акций протеста мелких торговцев в Тегеране, недовольных снижением курса национальной валюты.