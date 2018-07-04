Глава китайского конгломерата HNA умер после падения с 15-метровой высоты

Несчастный случай с председателем совета директоров и соучредителем китайского конгломерата Hainan Airlines (HNA) Group Ван Цзянем, о кончине которого стало известно ранее в среду, произошел в результате падения со стены во Франции. Как сообщило в среду агентство Рейтер со ссылкой на полицию, бизнесмен забрался туда, чтобы сфотографироваться.

«Он встал на край, [хотел], чтобы его семья сфотографировала его, и сорвался», — заявил лейтенант-полковник (аналог подполковника в российской полиции) Юбер Мерьё и добавил, что высота падения составила около 15 метров. Полицейский отметил, что все показания свидетелей указывают именно на несчастный случай. Другой источник рассказал агентству, что инцидент произошел во французской коммуне Бонньё региона Прованс, куда предприниматель приехал в командировку.

О смерти Ван Цзяня первоначально сообщила компания в заявлении, в котором выразила соболезнования родным и близким бизнесмена. Согласно заявлению, Ван Цзянь «внезапно упал и получил тяжелые травмы».

История конгломерата HNA Group началась с 1993 года — учреждения авиакомпании Hainan Airlines. По мере расширения деятельности авиакомпании в 1998 году был учрежден HNA Group. В настоящее время объем активов конгломерата оценивается в 600 млрд юаней (88,55 миллиарда долларов), а число сотрудников насчитывает 180 тысяч человек. HNA Group работает в сфере авиаперевозок, туризма, финансов, логистики, научных разработок и производственной сфере.