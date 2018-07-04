Турция будет поставлять в Украину беспилотные авиакомплексы

Турция и Украина подписали ряд договоров по военно-техническому сотрудничеству

Украинская и турецкая стороны подписали меморандум о поставках в Украину беспилотных авиационных комплексов, сообщила в среду пресс-служба Совета национальной безопасности и обороны Украины.

«По результатам работы комиссии (по итогам заседания в Анкаре комиссии по вопросам военно-технического сотрудничества — ред.) стороны подписали меморандум по поставкам в Украину беспилотных авиационных комплексов и создании совместного предприятия», — говорится в сообщении пресс-службы.

Также стороны участники обсудили реализацию проектов в бронетанковой, космической и авиастроительной сферах.

«Стороны договорились о развитии сотрудничества в направлении беспилотных систем вооружения, о возможности создания совместного конструкторского бюро по разработке новых образцов двигателей для бронированной техники», — сказано в сообщении.

По данным СНБО, Турция подтвердила заинтересованность в закупке украинских самолётов Ан-178.