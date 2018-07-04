Turkish Airlines в 3 раза безопаснее других авиакомпаний Европы

Компания Turkish Airlines (THY) была признана в три раза безопаснее других европейских авиаперевозчиков, согласно исследованию Европейского агентства авиационной безопасности (EASA), которое проводилось на протяжении года, сообщил в среду на своей странице в Twitter генеральный директор THY Билял Экши.

Программа оценки безопасности иностранных воздушных судов (SAFA) — запущенная Европейской конференцией гражданской авиации в 1996 году с целью обеспечения соблюдения международных стандартов безопасности в рамках европейского сообщества — проверяет статус технического обслуживания и лётную годность воздушных судов авиакомпаний. Программа также проверяет, соблюдаются ли правила в кабине пилота и в кабине экипажа, тем самым определяя в числовых значениях источники угроз безопасности.

Авиакомпаниям с наименьшими штрафами присваивается наименьшее количество пунктов.

Согласно Экши, Turkish Airlines получила 0,17 пункта в результате 123 проверок безопасности на протяжении года, тогда как средний показатель для авиакомпаний в Европейском союзе составил 0,51 пункта.

«Мы в три раза безопаснее», — отметил он.

Выполняя 303 рейса по разным направлениям в 120 странах, THY является авиаперевозчиком, совершающим полёты в большинство пунктов назначения в мире. В прошлом году компания обслужила 68,6 миллиона пассажиров, что на 9,3 процента больше по сравнению с предыдущим годом.

Мировое авиационное исследование Skytrax с 2011 по 2016 год также признало Turkish Airlines лучшей авиакомпанией в Европе.