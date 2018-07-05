В Финляндии выпустят фирменное пиво к саммиту Путина и Трампа

Фирменное пиво, футболки с портретами президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа, а также специальный кофе выпустят финские предприниматели из города Куопио в преддверии исторической встречи двух мировых лидеров, которая пройдёт в Хельсинки 16 июля.

«Наш бренд основан на известной игре понятий: камень, ножницы, бумага. Когда стало известно, что Трамп и Путин встретятся в Хельсинки, мы подумали, что теперь у нас есть возможность дать им немного советов для переговоров, чтобы могли, безусловно, добиться хороших результатов», — рассказал представитель завода RPS Brewing Самули Хуухтанен.

Пиво будет выпущено партией в 10 тысяч бутылок, для него разработана и специальная этикетка. На ней изображены два президента со сжатыми кулаками и надписью между ними: «Давай разберёмся с этим как взрослые».





Фото из Instagram (@rpsbrewing)

В компании отметили, что с помощью выпуска специальной продукции к саммиту рассчитывают выйти на международный рынок. Также компания планирует производство специального кофе и футболок с портретами Трампа и Путина.

Ранее стало известно, что Трамп и Путин встретятся 16 июля в Хельсинки. В Кремле сообщили, что на саммите президенты намерены обсудить перспективы дальнейшего развития двусторонних отношений, актуальные вопросы международной повестки дня. Это будет первая полноформатная встреча лидеров двух стран без привязки к саммитам. Год назад Путин и Трамп впервые встретились в Гамбурге на полях G20, затем кратко пообщались во Вьетнаме в ноябре 2017 года на саммите АТЭС.